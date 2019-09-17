В Курганской области завели дело по факту незаконной добычи биоресурсов

В Курганской области завели уголовное дело по факту незаконной добычи рачков артемии на берегу озера Теренколь, сообщает URA.RU.

У браконьеров изъяли более 377 кг водных биоресурсов.

«Сумма ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам незаконной добычей артемии, составляет более 345 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Злоумышленники были задержаны в ходе совместного рейда сотрудников ведомства и представителей Росрыболовства в рамках операции «Артемия».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области завели уголовные дела по итогам операции «Нерест».