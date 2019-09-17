В Курганской области завели дело по факту незаконной добычи биоресурсов
- РИА Новости
У браконьеров изъяли более 377 кг водных биоресурсов.
«Сумма ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам незаконной добычей артемии, составляет более 345 тыс. рублей», — заявили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
Злоумышленники были задержаны в ходе совместного рейда сотрудников ведомства и представителей Росрыболовства в рамках операции «Артемия».
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области завели уголовные дела по итогам операции «Нерест».