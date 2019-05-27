В Калининградской области завели уголовные дела по итогам операции «Нерест»

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В акватории Калининградского залива сотрудники транспортной полиции совместно с представителями Росрыболовства провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест», посвящённое выявлению и пресечению незаконной добычи водных биоресурсов. Об этом сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области завели уголовные дела по итогам операции «Нерест»
  • РИА Новости

В результате операции привлечены к ответственности два жителя региона. Своими противозаконными действиями они нанесли ущерб в размере 22 тыс. рублей. Заведены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В транспортной полиции напомнили, что за совершение подобных противоправных деяний предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.

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