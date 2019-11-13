Зоопарки Сибири и Урала начали готовиться к аномальным холодам

Зоопарки Сибири и Урала начали готовиться к приходу аномальных холодов в ближайшее время.

Как отметили ТАСС представители зоопарков, животным уже подготовили тёплые помещения и увеличили их рацион.

«Переселяются в утеплённые вольеры обезьяны, птицы, южные кошки. Те, кто спокойно переносит минусовые температуры, остаются на улице», — рассказали в Новосибирском зоопарке.

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» заявили агентству, что для остающихся на улице питомцев дробят питание, их кормят чаще, но маленькими порциями, чтобы сытость не давала им замёрзнуть. При этом, например, хищных птиц начнут кормить живым кормом.

Отмечается, что аналогичные действия предпринимаются и в других зоопарках.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что арктический антициклон принесёт аномально холодную погоду в Уральский регион и Сибирь.

11 ноября сообщалось, что температура воздуха на северо-западе Якутии на неделе опустится ночью почти до -50 °С.