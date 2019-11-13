Синоптики предупредили об аномальных холодах в России

Арктический антициклон принесёт аномально холодную погоду в Уральский регион и Сибирь, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете».

По её словам, основное похолодание придётся на юг Западной Сибири 14 ноября.

13—14 ноября в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Архангельской областях, а также в Алтайском и Пермском краях ожидается сильный снегопад.

От Омска до предгорий Алтая ночью температура может понизиться до -30 °С, в Свердловской области и на юге Тюменской местами до -25 °С, на севере Иркутской до -40 °С, а в Ненецком автономном округе и Республике Коми до -29 °С.

По прогнозам синоптиков, в европейской части страны, в том числе в Москве, снега пока не будет. Положительная аномалия температуры сохранится, однако к концу недели похолодает.

Ранее сообщалось, что температура воздуха на северо-западе Якутии опустится в ночные часы почти до -50 °С.