Рабочие протестировали подсветку Крымского моста

Рабочие протестировали подсветку арочного участка Крымского моста, включив на один час светильники с белыми и красными светодиодами.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«На арочном участке железной дороги на один час включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами. Они установлены на своде арки и опорах под ней. Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подсветка моста заработает после запуска движения поездов по Крымскому мосту.

«Мы поэтапно настраиваем светильники. Аналогичная работа проводилась на автодорожной части с синими и белыми диодами. В конце года, после запуска движения поездов, фарватерный участок моста будет подсвечен в цвета российского флага», — пояснил ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов.

По его словам, данная подсветка не помешает участникам движения по мосту, при этом трёхцветный рисунок из диодов будет видно с берега в хорошую погоду.

Ранее на железнодорожной части Крымского моста начались испытания тяжёлой нагрузкой. По ней проехали специальные технические составы, состоящие из локомотива и 23 вагонов, гружённых щебнем, общим весом 2,4 тыс. тонн.

Подробнее — в материале RT.