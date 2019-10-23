«Логистическая интеграция полуострова»: начались испытания нагрузкой железнодорожной части Крымского моста

Первые грузовые поезда-испытатели начали курсировать по железнодорожной части Крымского моста. Грузовые составы из 23 вагонов с щебнем перемещаются по различным участкам, чтобы датчики могли отследить распределение нагрузки при разгоне, торможении и стоянке. Как отметили в Госдуме, запуск железнодорожной части моста, который намечен на конец года, имеет стратегическое значение для полуострова и позволит насытить местный рынок необходимыми товарами.

На Крымском мосту начались испытания тяжёлой нагрузкой железнодорожной части конструкции. Как сообщили в информационном центре «Крымский мост», на данный момент проводятся динамические и статические испытания несущих элементов железнодорожной части.

«Сейчас мы наблюдаем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов — это атмосферное давление, температура и влажность воздуха, ветровые, волновые и другие нагрузки. Также проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени», — пояснила директор НИИ диагностики Светлана Боханова.

По её словам, строители проверяют растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста.

Технически испытания заключаются в том, что по путям запускают специальные составы, состоящие из локомотива и 23-х вагонов-хопперов со щебнем. Общий вес состава — 2,4 тыс. тонн. Такие импровизированные товарные поезда перемещаются по разным схемам-сценариям: их разгоняют, резко или плавно тормозят, оставляют неподвижными в течение 15 минут. В это время специальные датчики снимают показания с опор и пролётных строений, а затем передают эту информацию в автоматизированную систему для обработки и хранения. Полученные при испытаниях данные сравниваются с показателями, заложенными при проектировании.

Система мониторинга

Как отмечается, для строительства Крымского моста специально была разработана комплексная программа мониторинга инженерных систем и конструкций. При установке арок на опоры более 100 датчиков фиксировали точность этого процесса. Подобные системы являются новшеством в отечественном мостостроении.

Процесс эксплуатации моста также будут контролировать датчики. Как пояснили в инфоцентре «Крымский мост», на автодорожной арке установлены 45 устройств, которые следят за её состоянием в круглосуточном режиме. Полученные данные поступают в Центр управления производством моста.

«Мониторинг показал, что превышения расчётных параметров напряжений и деформаций за период работы моста (17 месяцев) не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет», — пояснили в инфоцентре.

В сентябре сообщалось, что на железнодорожной части также начали монтировать системы автоматического контроля и управления движением поездов. Данные о состоянии путей будут передаваться в кабины локомотивов, а также на станции Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная.

«Стратегическое значение»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT отметил, что открытие железнодорожной части Крымского моста имеет в первую очередь экономическое значение для полуострова.

«Открытие железнодорожной части Крымского моста несёт в себе сакральный смысл. Будем откровенны, железнодорожная сеть — это основная экономическая артерия страны. По ней идёт переброска больших объёмов товаров, перевозка стратегического оборудования, переброска войск. Открытие ж/д части моста имеет стратегическое значение для жителей полуострова и позволит насытить наш рынок необходимыми грузами и товарами», — пояснил Белик.

Напомним, характеристики моста позволят работать железнодорожной ветке в режиме метрополитена. Это означает, что пассажирские составы смогут проходить каждые 2,5 минуты, грузовые — каждые 4,1 минуты. Средняя скорость составит от 120 до 180 км/ч.

«Логистическая интеграция полуострова»

Крымский политолог Владислав Ганжара со своей стороны отмечает, что пуск железнодорожной ветки отразится на многих сферах жизни полуострова.

«Запуск второй части Крымского моста ознаменует окончательное завершение логистической интеграции полуострова в состав Российской Федерации, он позволит решить достаточно большой спектр вопросов. С одной стороны повысится туристический поток, а с другой, мы понимаем, что грузовые перевозки серьёзный эффект окажут на экономику Крыма», — заявил он RT.

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Политолог также отметил, что ж/д сообщение повлияет на ценообразование и на доступность различных товаров и материалов.

«И это и политически важно, поскольку мы знаем, сколько скепсиса продолжает звучать в адрес Крымского моста, постоянно он был объектом различных фейк-ньюс», — подчеркнул Ганжара.

Он уверен, что сдача железнодорожной части в эксплуатацию произойдёт вовремя, «сроки будут соблюдены, и мост заработает тогда, когда это планировалось, в декабре 2019 года».

Строители подтверждают, что все работы идут по плану. В настоящее время на объекте монтируется архитектурная подсветка фарватерного участка, установка локальных очистных сооружений, строительство зданий для службы эксплуатации. Предстоит также установка сигнализации, устройств централизации и блокировки. По оценке Минтранса, движения грузовых поездов по Крымскому мосту начнётся в июне 2020 года.