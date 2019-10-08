В Крыму прокомментировали сроки запуска грузового движения по Крымскому мосту

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Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал заявление Минтранса о начале движения грузовых поездов по Крымскому мосту в июне 2020 года в связи с переносом участка керченского подхода для сохранения уникального памятника археологии — античной усадьбы.
В Крыму прокомментировали сроки запуска грузового движения по Крымскому мосту
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«Наш полуостров — это музей под открытым небом, а благодаря тому, что после воссоединения с Россией Крым стал активно развиваться, всё новые и новые артефакты выходят на поверхность», — заявил он.

По его словам, античная усадьба и город, который может находиться вокруг неё, потенциально являются новым магнитом для туристов.

Как отметил Черняк, сначала предстоит поработать археологам.

«А потом будем решать, как это всё организовывать», — добавил он.

Ранее в Совфеде оценили важность грузового движения по Крымскому мосту.

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