В Крыму прокомментировали сроки запуска грузового движения по Крымскому мосту
- @Krymsky_bridge
«Наш полуостров — это музей под открытым небом, а благодаря тому, что после воссоединения с Россией Крым стал активно развиваться, всё новые и новые артефакты выходят на поверхность», — заявил он.
По его словам, античная усадьба и город, который может находиться вокруг неё, потенциально являются новым магнитом для туристов.
Как отметил Черняк, сначала предстоит поработать археологам.
«А потом будем решать, как это всё организовывать», — добавил он.
Ранее в Совфеде оценили важность грузового движения по Крымскому мосту.