В Крыму прокомментировали сроки запуска грузового движения по Крымскому мосту

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал заявление Минтранса о начале движения грузовых поездов по Крымскому мосту в июне 2020 года в связи с переносом участка керченского подхода для сохранения уникального памятника археологии — античной усадьбы.

«Наш полуостров — это музей под открытым небом, а благодаря тому, что после воссоединения с Россией Крым стал активно развиваться, всё новые и новые артефакты выходят на поверхность», — заявил он.

По его словам, античная усадьба и город, который может находиться вокруг неё, потенциально являются новым магнитом для туристов.

Как отметил Черняк, сначала предстоит поработать археологам.

«А потом будем решать, как это всё организовывать», — добавил он.

Ранее в Совфеде оценили важность грузового движения по Крымскому мосту.