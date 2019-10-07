В Совфеде оценили важность грузового движения по Крымскому мосту

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление Минтранса о начале движения грузовых поездов по Крымскому мосту в июне 2020 года.

«Это полное восстановление транспортного сообщения с Крымом, то, чего мы ждём многие годы. Шаг за шагом транспортное сообщение восстанавливается. Мы говорим и об автомобильном мосте, пассажирском железнодорожном транспорте. Из острова, которым мы стали после 2014 года, снова становимся полуостровом, связываемся с материковой частью России», — сказал Цеков.

По словам сенатора, начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту может сказаться на товарообороте как на материковой части России, так и в Крыму.

Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроется в июне 2020 года.

Там добавили, что такое решение связано с переносом участка керченского подхода с целью сохранить уникальный памятник археологии — античную усадьбу.