Грузовые поезда начнут движение через Крымский мост в июне 2020 года

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроется в июне 2020 года, сообщили в Министерстве транспорта России.

«Вторым этапом — в июне 2020 года — на мосту и подходах откроется грузовое движение», — сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта.

Там добавили, что такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии — античную усадьбу.

«Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству», — заявили в ведомстве.

В августе в Минтрансе заявили, что движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года.