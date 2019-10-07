Грузовые поезда начнут движение через Крымский мост в июне 2020 года
- @Krymsky_bridge
«Вторым этапом — в июне 2020 года — на мосту и подходах откроется грузовое движение», — сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта.
Там добавили, что такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии — античную усадьбу.
«Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству», — заявили в ведомстве.
В августе в Минтрансе заявили, что движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года.