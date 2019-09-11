На Крымском мосту начали устанавливать железнодорожную автоматику

Рабочие начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«Устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) обеспечат условия для комфортного и безопасного движения поездов», — приводит агентство слова ведущего инженера-проектировщика компании «СГМ-Мост» Сергея Писарева.

Отмечается, что специальные устройства будут вести мониторинг состояния путей и составов, которые пересекают Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на станции Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная.

Согласно проектным данным, мост сможет работать в режиме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты для грузовых составов.

Расчётная скорость — 120 и 80 км/ч.