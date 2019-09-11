На Крымском мосту начали устанавливать железнодорожную автоматику
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«Устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) обеспечат условия для комфортного и безопасного движения поездов», — приводит агентство слова ведущего инженера-проектировщика компании «СГМ-Мост» Сергея Писарева.
Отмечается, что специальные устройства будут вести мониторинг состояния путей и составов, которые пересекают Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на станции Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная.
Согласно проектным данным, мост сможет работать в режиме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты для грузовых составов.
Расчётная скорость — 120 и 80 км/ч.