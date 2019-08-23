Дитрих: Крымская железная дорога должна работать как часы

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Крымская железная дорога должна работать как часы, как единый комплекс.

«Крымская железная дорога — это единый комплекс, который не делится на Крымскую и Севастопольскую железную дорогу. Это абсолютно правильно, чтобы это всё работало как часы, в едином порядке», — приводит РИА Новости слова Дитриха.

Он отметил, что посетил Крым, чтобы проинспектировать готовность Крымской железной дороги к запуску поездов через мост.

Ранее сообщалось, что движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года. По словам министра транспорта России, работы идут по графику.