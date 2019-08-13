На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
- @Krymsky_bridge
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришёлся на 11 августа (воскресенье) — 35 307 автомобилей», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также 12 августа: 33 359 автомобилей за сутки.
Отмечается, что в целом с начала лета 2019 года по Крымскому мосту проехали почти 1,7 млн машин.
Ранее стало известно, что за первые семь месяцев 2019 года Крым посетили более 4 млн туристов, больше половины из них прибыли на полуостров по мосту.