«Подчёркивает важность инфраструктуры»: почти 60% туристов приехали в Крым по мосту

За первые семь месяцев 2019 года Крым посетили более 4 млн туристов, и больше половины из них прибыли на полуостров по мосту. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец. Власти республики считают, что в этом году удастся побить рекорд 2018-го, когда Крым посетили 6,8 млн человек. Между тем эксперты отмечают, что турпоток в регион можно увеличивать и дальше, но для этого необходимо создавать инфраструктуру, которая будет актуальна не только в летний период, но и в межсезонье.

В первом полугодии 2019 года почти 60% отдыхающих в Крыму попали на полуостров через Крымский мост. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец на совещании по актуальным вопросам развития спорта, культуры и туризма республики.

«Из общего числа прибывших за первое полугодие 58% прибыли через Крымский мост. Это замечательно, и это ещё раз подчёркивает важность развития инфраструктуры, прежде всего магистральной, которая обеспечивает доступность курортов Крыма», — цитирует Голодец ТАСС.

Развитие туризма

Ранее сообщалось, что с начало года Крым посетили уже более 4 млн туристов, что на 11% превышает показатели 2018 года. Об этом заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«Число визитёров, которое у нас является основным показателем успешности сезона, продолжает расти. По состоянию на 1 августа у нас уже более четырёх миллионов гостей. Сохраняется тенденция прироста в 11% по отношению к прошлому году, который был признан рекордным за всю постсоветскую историю», — передаёт его слова РИА Новости.

В 2018 году Республика Крым приняла 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем в предыдущем году. К тому же, это самый высокий показатель за всю постсоветскую историю. Об этом глава региона Сергей Аксёнов написал в своём Instagram.

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По словам политика, новогодние праздники в Крыму тогда отметили более 190 тыс. туристов, что на 40% выше показателей прошлого года.

«47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% — авиатранспортом. Ещё 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной», — подчеркнул тогда Аксёнов.

В 2019 году крымские власти планируют принять 7 млн человек, однако надеются, что эту цифру удастся увеличить ещё на 500 тыс.

«7 млн нас уже не устраивает, надо идти к 7,5 млн», — передаёт ТАСС слова председателя Государственного совета республики Владимир Константинов.

Автодорожная часть Крымского моста открылась 15 мая, начало движения по железнодорожной части намечено на декабрь 2019 года. 18 июля сообщалось о завершении укладки рельс на мосту. Суммарно на двухпутную железную дорогу было уложено 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал.

Реализуемые инициативы

В Крыму реализуется масштабная программа благоустройства, реконструкции подвергнутся рекреационные зоны и объекты инфраструктуры, заявил Аксёнов в пятницу в ходе совещания в Симферополе. В частности, власти готовят программу капитального ремонта пляжных зон в Евпатории, Сакском, Черноморском и Ленинском районах, а также в посёлке Николаевка вблизи Симферополя.

По словам главы Крыма, планируется обновить системы очистных сооружений на крымских пляжах, чтобы улучшить качество воды. Такие меры позволят увеличить конкурентоспособность курортов.

«На следующий год у нас запланирована реконструкция большинства очистных сооружений по южному берегу Крыма, что... значительно улучшит качество морской воды. Надеемся, что все эти меры позволят привлечь нашего российского туриста в первую очередь, составим конкуренцию турецким курортам, поборемся за это», — передаёт ТАСС слова главы региона.

Кроме того, власти Крыма планируют запустить железнодорожные экспрессы из Симферопольского аэропорта к курортным городам республики.

«Мы обсудим вопросы, чтобы по аналогии с Москвой разработать предложения по реализации программы железнодорожного экспресса от аэропорта Симферополя во всех туристических направлениях», — добавил Аксёнов.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Напомним, симферопольский аэропорт расположен в 10 км от столицы Крыма, и сейчас туристам необходимо сначала добраться до симферопольского железнодорожного вокзала, откуда отправляются поезда до курортных городов.

Крым добился впечатляющих результатов в туристической отрасли, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Туризм в Крыму показывает очень высокую динамику. По итогам прошлого года зафиксировано увеличение турпотока на 30%, в этом году на майские праздники рост более 20%. Введение в эксплуатацию Крымского моста, нового терминала аэропорта и в декабре этого года железнодорожного сообщения очень важно для дальнейшего роста», — рассказал RT эксперт.

Однако, по его мнению, работу по модернизации сферы туризма в Крыму нельзя прекращать, поскольку существует ещё целый ряд неохваченных областей.

«Но нужно не почивать на лаврах, необходимо строить дополнительные объекты размещения, думать о медицинском и лечебном туризме. Крым обладает неисчерпаемым культурно-познавательным потенциалом. Также нужно раздвигать рамки сезона, ведь авиационное и железнодорожное сообщение функционируют круглый год. Поэтому нужно иметь продукт, который будет предложен гостям не только в летний сезон, но и в межсезонье», — считает специалист.