В Крыму с начала года отдохнули более 4 млн туристов

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что по состоянию на 1 августа на полуострове с начала года отдохнули более 4 млн туристов. Об этом сообщает «Крыминформ».
В Крыму с начала года отдохнули более 4 млн туристов
  • РИА Новости

«Количество туристов продолжает расти... более 4,04 млн человек отдохнули на 1 августа у нас», — сказал он.

По его словам, это сохраняет тенденцию в 11% прироста по сравнению с прошлым годом.

Волченко добавил, что на полуострове фиксируется очень высокий уровень заполнения коллективных средств размещения, примерно на уровне 80%, в некоторых районах — до 90%.

Ранее «Новый Севастополь» передавал, что число посетителей музея-заповедника «Херсонес Таврический» в 2019 году выросло более чем на треть.

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