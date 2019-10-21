В Петербурге обсудили варианты решения проблемы буллинга против учителей в школах

В Санкт-Петербурге обсудили варианты решения проблемы буллинга против учителей в школах, сообщает «ПолитЭксперт».

«Буллинг, которому подвергается учитель, рано или поздно становится причиной срыва, открытой агрессии против учеников», — заявила педагог начальных классов школы №306 Наталья Пуховская.

По её словам, от таких ненормальных отношений в учебном заведении страдают все.

Как считает Пуховская, у педагогов должна быть возможность профессиональной реабилитации и реальные механизмы защиты.

Со своей стороны, председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания при комитете Госдумы по образованию и науке Петр Казанский отметил, что в подростковом возрасте дети часто увлекаются агрессивными играми и вредными привычками.

Ещё одной проблемой для преподавателя он назвал излишнюю нагрузку, усугубляющую нервное напряжение.

«На плечах учителя лежит ответственность как профессионала в области знаний и воспитателя подрастающего поколения. Но кроме этого, он вынужден выступать в роли бюрократа, которому необходимо готовить множество документов и отчётов», — пояснил Казанский.

Он добавил, что тем не менее, педагогу в любом случае необходимо быть стрессоустойчивым, одновременно совершенствуя профессиональные навыки.

Ранее член комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила ситуацию с травлей подростков в интернете.