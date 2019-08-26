В Госдуме оценили ситуацию с травлей подростков в интернете

Член комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила ситуацию с травлей подростков в интернете.

«В школе не всегда есть возможность бороться с интернет-травлей. Прежде всего должен быть родительский контроль», — заявила она.

Как отметила депутат, ребёнку нужно с детства объяснять, что любые проблемы, которые кажутся важными, со временем становятся неважными.

Со своей стороны, кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова Сергей Ениколопов в беседе с НСН выразил мнение, что рекомендации Роскачества действенны.

«Но есть один маленький нюанс — кибербуллинг очень часто, особенно для школьников, начинается с травли в школе. Там некоторые проблемы отличаются от взрослого кибербуллинга», — сказал он.

По его словам, поводы для травли остались прежними, изменилась только зона распространения.

Ранее в Роскачестве заявили, что жертвами кибербуллинга становятся около 70% российских школьников.