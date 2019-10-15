В Подмосковье планируют построить более 100 детсадов к 2024 году

Короткая ссылка
В Московской области планируют построить более 100 дошкольных учреждений к 2024 году, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье планируют построить более 100 детсадов к 2024 году
  • РИА Новости

Реализацию национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» обсудили на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам.

В 2019 году в рамках проекта «Демография» в Подмосковье ввели в эксплуатацию три из 11 детсадов — в Шатуре, Одинцове и Солнечногорске.

«Нам нужно где-то ещё минимум 100—120 детских садов для того, чтобы решить проблему в Московской области. Что касается проекта по совместной программе 11 детских садов: мы пять из них сдадим в этом году, а ещё шесть по ряду причин мы сдадим в весеннее время», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на строительство яслей в Удмуртии выделят почти 470 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить