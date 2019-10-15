В Подмосковье планируют построить более 100 детсадов к 2024 году

В Московской области планируют построить более 100 дошкольных учреждений к 2024 году, сообщает телеканал «360».

Реализацию национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» обсудили на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам.

В 2019 году в рамках проекта «Демография» в Подмосковье ввели в эксплуатацию три из 11 детсадов — в Шатуре, Одинцове и Солнечногорске.

«Нам нужно где-то ещё минимум 100—120 детских садов для того, чтобы решить проблему в Московской области. Что касается проекта по совместной программе 11 детских садов: мы пять из них сдадим в этом году, а ещё шесть по ряду причин мы сдадим в весеннее время», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на строительство яслей в Удмуртии выделят почти 470 млн рублей.