На строительство яслей в Удмуртии выделят почти 470 млн рублей

На строительство яслей для детей от двух месяцев до трёх лет в Удмуртии выделят почти 470 млн рублей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на и. о. министра финансов региона Веру Сухих.

«К концу этого года мы должны в республике ввести 2100 мест в яслях», — заявила она на сессии регионального Госсовета.

Кроме того, как отметила Сухих, дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета ожидаются в размере 750 млн рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодару выделили более 3,5 млрд рублей из бюджетов разных уровней на строительство и выкуп новых школ и детсадов.