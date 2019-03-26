На строительство яслей в Удмуртии выделят почти 470 млн рублей

Короткая ссылка
На строительство яслей для детей от двух месяцев до трёх лет в Удмуртии выделят почти 470 млн рублей.
На строительство яслей в Удмуртии выделят почти 470 млн рублей
  • © pixabay.com

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на и. о. министра финансов региона Веру Сухих.

«К концу этого года мы должны в республике ввести 2100 мест в яслях», — заявила она на сессии регионального Госсовета.

Кроме того, как отметила Сухих, дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета ожидаются в размере 750 млн рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодару выделили более 3,5 млрд рублей из бюджетов разных уровней на строительство и выкуп новых школ и детсадов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить