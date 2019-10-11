Около 200 морпехов ЧФ проводят сбор по воздушно-десантной подготовке

Подразделения морской пехоты Черноморского флота проводят сбор по воздушно-десантной подготовке, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В занятиях участвуют около 200 военнослужащих. Они выполняют прыжки с парашютом из вертолёта Ми-8 в районе аэродрома Кача.

«Прыжки осуществляются с высоты до 800 м в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта», — отметили в пресс-службе.

Также отрабатываются приёмы и навыки по высадке тактического воздушного десанта «по штурмовому» из низколетящего вертолёта с высоты два-три метра в полном боевом снаряжении.

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