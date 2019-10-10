Малые противолодочные корабли ЧФ отрабатывают действия по ликвидации подлодки условного противника

Малые противолодочные корабли «Касимов» и «Суздалец» отрабатывают действия по поиску и ликвидации подлодки условного противника в Чёрном море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

РИА Новости

Кроме того, морские тральщики «Турбинист» и «Железняков» выполняют постановку учебных мин в районах вытеснения подлодки. Экипаж подлодки, со своей стороны, должен уклониться от воздействия торпедного и бомбового вооружения кораблей. Роль условного противника выполняет подлодка «Колпино». Ранее она провела стрельбы ракетами «Калибр». Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».