Малые противолодочные корабли ЧФ отрабатывают действия по ликвидации подлодки условного противника
- РИА Новости
Кроме того, морские тральщики «Турбинист» и «Железняков» выполняют постановку учебных мин в районах вытеснения подлодки.
Экипаж подлодки, со своей стороны, должен уклониться от воздействия торпедного и бомбового вооружения кораблей.
Роль условного противника выполняет подлодка «Колпино». Ранее она провела стрельбы ракетами «Калибр».
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».