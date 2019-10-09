Подлодка ЧФ провела стрельбы ракетами «Калибр»

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Подлодка Черноморского флота России «Колпино» провела стрельбы ракетами «Калибр» в ходе боевой подготовки в Чёрном море.
Подлодка ЧФ провела стрельбы ракетами «Калибр»
  • РИА Новости

«Экипаж... выполнил стрельбу ракетами «Калибр» по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении российского Минобороны.

Отмечается, что пуски ракет были проведены из подводного положения.

Также уточняется, что ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук и на одном из морских полигонов.

3 октября агентство «Крыминформ» сообщало, что фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота отработал уничтожение подлодки условного противника на учениях в Средиземном море.

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