Подлодка ЧФ провела стрельбы ракетами «Калибр»
- РИА Новости
«Экипаж... выполнил стрельбу ракетами «Калибр» по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — говорится в сообщении российского Минобороны.
Отмечается, что пуски ракет были проведены из подводного положения.
Также уточняется, что ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук и на одном из морских полигонов.
3 октября агентство «Крыминформ» сообщало, что фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота отработал уничтожение подлодки условного противника на учениях в Средиземном море.