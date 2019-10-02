Фрегат ЧФ завершил визит на Корфу

Короткая ссылка
Фрегат «Адмирал Макаров» завершил программу делового захода в порт Керкира на греческом острове Корфу, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Фрегат ЧФ завершил визит на Корфу
  • РИА Новости

Корабль продолжил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море. Его экипаж в рамках плановой ротации сменит команда сторожевого корабля «Пытливый».

Что касается визита на Корфу, то моряки приняли участие в общественном форуме «Русская неделя на Ионических островах». Его программа включала дни памяти адмирала Фёдора Ушакова.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» ЧФ отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить