Фрегат ЧФ завершил визит на Корфу
- РИА Новости
Корабль продолжил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море. Его экипаж в рамках плановой ротации сменит команда сторожевого корабля «Пытливый».
Что касается визита на Корфу, то моряки приняли участие в общественном форуме «Русская неделя на Ионических островах». Его программа включала дни памяти адмирала Фёдора Ушакова.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» ЧФ отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.