Фрегат ЧФ завершил визит на Корфу

Фрегат «Адмирал Макаров» завершил программу делового захода в порт Керкира на греческом острове Корфу, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Корабль продолжил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море. Его экипаж в рамках плановой ротации сменит команда сторожевого корабля «Пытливый».

Что касается визита на Корфу, то моряки приняли участие в общественном форуме «Русская неделя на Ионических островах». Его программа включала дни памяти адмирала Фёдора Ушакова.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» ЧФ отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.