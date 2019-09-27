Фрегат ЧФ прибыл в порт Корфу

Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

РИА Новости

Согласно плану международного военного сотрудничества, экипаж примет участие в мероприятиях общественного форума «Русская неделя на Ионических островах». Программа включает дни памяти адмирала Фёдора Ушакова. Как отметили в пресс-службе, фрегат прошёл маршрутом средиземноморской экспедиции 1798—1800 годов под командованием Ушакова, результатом которой стало освобождение островов архипелага и образование первого демократического государства в Греции — Республики Семи Островов. Ранее «Взгляд» сообщал, что на Балтийском флоте началась плановая проверка боеготовности.