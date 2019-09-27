Фрегат ЧФ прибыл в порт Корфу

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Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Фрегат ЧФ прибыл в порт Корфу
  • РИА Новости

Согласно плану международного военного сотрудничества, экипаж примет участие в мероприятиях общественного форума «Русская неделя на Ионических островах».

Программа включает дни памяти адмирала Фёдора Ушакова.

Как отметили в пресс-службе, фрегат прошёл маршрутом средиземноморской экспедиции 1798—1800 годов под командованием Ушакова, результатом которой стало освобождение островов архипелага и образование первого демократического государства в Греции — Республики Семи Островов.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на Балтийском флоте началась плановая проверка боеготовности.

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