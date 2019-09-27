Фрегат ЧФ прибыл в порт Корфу
- РИА Новости
Согласно плану международного военного сотрудничества, экипаж примет участие в мероприятиях общественного форума «Русская неделя на Ионических островах».
Программа включает дни памяти адмирала Фёдора Ушакова.
Как отметили в пресс-службе, фрегат прошёл маршрутом средиземноморской экспедиции 1798—1800 годов под командованием Ушакова, результатом которой стало освобождение островов архипелага и образование первого демократического государства в Греции — Республики Семи Островов.
Ранее «Взгляд» сообщал, что на Балтийском флоте началась плановая проверка боеготовности.