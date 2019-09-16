В Петербурге вновь открыли затворы дамбы, закрытые из-за угрозы наводнения

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В Санкт-Петербурге заявили об исчезновении угрозы наводнения, сообщает kp.ru.
В Петербурге вновь открыли затворы дамбы, закрытые из-за угрозы наводнения
  • РИА Новости

«Угроза подъёма уровня воды выше критических значений миновала. Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 начал движение на открытие в 00:08 16 сентября 2019 года. Все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 00:50 16 сентября», — говорится в Instagram Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Дежурная служба дирекции КЗС по-прежнему находится в режиме готовности.

Створки дамбы закрыли из-за шторма в воскресенье, 15 сентября.

Ранее врач-геронтолог профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.

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