Эксперт прокомментировал прогноз о похолодании в регионах России

Короткая ссылка
Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.
Эксперт прокомментировал прогноз о похолодании в регионах России
  • РИА Новости

«Любая перемена климата всегда вызывает у людей несбалансированной регуляции сосудистого тонуса определённую реакцию. Некоторым хватает их возможностей компенсации, и у них этот период проходит спокойно. А у некоторых проявляется достаточно ярко в сосудистых реакциях», — заявил он.

По его словам, в первые два дня нужно аккуратнее отнестись к физическим нагрузкам и к прогулкам на улице в целом. Конев также рекомендовал одеваться по погоде.

Кроме того, эксперт посоветовал пожилым людям обратиться к врачу для возможного изменения дозировки лекарств.

Ранее сообщалось, что антициклон покидает центральные регионы России, уже в конце недели ожидается резкое похолодание.

11 сентября URA.RU передавало, что в трёх районах Ямало-Ненецкого автономного округа объявлено штормовое предупреждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить