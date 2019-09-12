Эксперт прокомментировал прогноз о похолодании в регионах России
- РИА Новости
«Любая перемена климата всегда вызывает у людей несбалансированной регуляции сосудистого тонуса определённую реакцию. Некоторым хватает их возможностей компенсации, и у них этот период проходит спокойно. А у некоторых проявляется достаточно ярко в сосудистых реакциях», — заявил он.
По его словам, в первые два дня нужно аккуратнее отнестись к физическим нагрузкам и к прогулкам на улице в целом. Конев также рекомендовал одеваться по погоде.
Кроме того, эксперт посоветовал пожилым людям обратиться к врачу для возможного изменения дозировки лекарств.
Ранее сообщалось, что антициклон покидает центральные регионы России, уже в конце недели ожидается резкое похолодание.
11 сентября URA.RU передавало, что в трёх районах Ямало-Ненецкого автономного округа объявлено штормовое предупреждение.