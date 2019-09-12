Эксперт прокомментировал прогноз о похолодании в регионах России

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о резком похолодании в ряде регионов России.

«Любая перемена климата всегда вызывает у людей несбалансированной регуляции сосудистого тонуса определённую реакцию. Некоторым хватает их возможностей компенсации, и у них этот период проходит спокойно. А у некоторых проявляется достаточно ярко в сосудистых реакциях», — заявил он.

По его словам, в первые два дня нужно аккуратнее отнестись к физическим нагрузкам и к прогулкам на улице в целом. Конев также рекомендовал одеваться по погоде.

Кроме того, эксперт посоветовал пожилым людям обратиться к врачу для возможного изменения дозировки лекарств.

Ранее сообщалось, что антициклон покидает центральные регионы России, уже в конце недели ожидается резкое похолодание.

11 сентября URA.RU передавало, что в трёх районах Ямало-Ненецкого автономного округа объявлено штормовое предупреждение.