Синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России
- РИА Новости
«С 14 сентября на севере Центрального округа, а также в Москве дневная температура резко понизится — сразу на 6—8 °С. Будет лишь +13...+18 °С», — сказала она «Российской газете».
По её словам, в воскресенье и понедельник похолодание продолжится. Ночью на севере ЦФО будет +3...+8 °С, днём — +11...+17 °С.
Синоптики прогнозируют ливни в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях и Карелии.
На юге России пока сохранится летнее тепло с дневными температурами до +30 °С.
На азиатской территории страны погода неустойчивая. Так, на Таймыре уже установится снежный покров, в Забайкалье — мокрый снег, в Западной Сибири — заморозки.
11 сентября в столице был побит температурный рекорд 1972 года.
В центре «Фобос» рассказали, что настоящая осень ожидается в городе в ближайшие выходные.