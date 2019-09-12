Синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России

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Антициклон покидает центральные регионы России, уже в конце недели ожидается резкое похолодание, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России
  • РИА Новости

«С 14 сентября на севере Центрального округа, а также в Москве дневная температура резко понизится — сразу на 6—8 °С. Будет лишь +13...+18 °С», — сказала она «Российской газете».

По её словам, в воскресенье и понедельник похолодание продолжится. Ночью на севере ЦФО будет +3...+8 °С, днём — +11...+17 °С. 

Синоптики прогнозируют ливни в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях и Карелии.

На юге России пока сохранится летнее тепло с дневными температурами до +30 °С. 

На азиатской территории страны погода неустойчивая. Так, на Таймыре уже установится снежный покров, в Забайкалье — мокрый снег, в Западной Сибири — заморозки.

11 сентября в столице был побит температурный рекорд 1972 года.

В центре «Фобос» рассказали, что настоящая осень ожидается в городе в ближайшие выходные.

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