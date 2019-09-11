Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая осень с дождями и похолоданием до 11-16 °С ожидается в Москве в ближайшие выходные.
Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные
  • РИА Новости

По его словам, ухудшение погоды начнётся в пятницу, 13 сентября, вечером, пойдут дожди. 

«В выходные мы будем перенесены из жаркого июля в настоящий дождливый, ветряный сентябрь. В субботу ночью ожидается 9-14 °С, днём не выше 12-17 °С», – приводит РИА Новости слова Тишковца.

Он отметил, что в воскресенье ещё похолодает, под утро ожидается 5-10 °С градусов, а днём 11-16 °С — «это даже прохладнее, чем положено по норме».

Тишковец добавил, что все выходные будут идти кратковременные дожди и заявил, что «на бабьем лете можно будет поставить точку».

«С этих выходных начнется, и вся следующая неделя будет пасмурная, дождливая, ветреная, холодная. Температура будет даже ниже, чем положено по климатической норме», — добавил он.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о минусовых температурах в августе.

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