Эксперт прокомментировал сообщения о минусовых температурах в августе

Кклиматолог Андрей Киселёв, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о минусовых температурах в августе.

«Мы живём в эпоху изменения климата — это не только изменения температуры, но и ещё и смена циркуляции воздушных масс», — заявил он.

Как отметил эксперт, в северо-западную часть России приходят потоки из Атлантики, которые по мере продвижения по стране теряют водяной запас и становятся тёплыми.

«В последнее время часто случаются ситуации, когда в эту картину вмешиваются холодные арктические потоки», — сказал Киселёв.

По его словам, такие потоки оттеснили атлантические воздушные массы и привели к подобному результату.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщала, что в ближайшие дни в Архангельской области, Республике Коми и Карелии температура ночью может опуститься до -2 °C.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в Центральной России в августе.