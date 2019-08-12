Синоптики предупредили о заморозках в некоторых регионах России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала в беседе с «Российской газетой», что в ближайшие дни в Архангельской области, республиках Коми и Карелия температура ночью может опуститься до -2 °C.

При этом в столичном регионе на этой неделе ожидается тёплая погода. 13 августа днём ожидается — +23...+25 °C, 14 августа — до +26°C, 15 августа — +19...+24 °C, 16 августа — до +23 °C, в выходные, 17 и 18 августа, до +25 °C.

Температура ночью составит преимущественно +15...+17 °C.

В Ростовской области 12 августа ожидается до +29 °C, а к середине недели столбик термометра поднимется до +35 °C, а к выходным спадёт — до +28°C.

В Краснодарском крае к четвергу ожидается усиление жары до +36 °C. В Сочи всю неделю в пределах +30 °C.

На южном Урале — В Челябинской области на этой неделе преимущественно +23...+25 °C.

Примерно такая же погода, как и на Южном Урале ожидается на юге Западной Сибири — в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае.

По данным синоптиков, в Приморье не прекращаются сильные дожди.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в понедельник, 12 августа, ожидается до +22 °C.