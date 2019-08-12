Синоптик рассказал о погоде в центральной России в августе

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в центральной России в августе.

«Что касается погоды, по крайней мере, на ближайшие пять суток, то по температурному фону можно сказать, что к нам вернётся настоящее августовское лето. Это умеренное комфортное тепло, чередование солнца и коротких дождей», — заявил он.

По его словам, в последующие дни температура будет варьироваться в пределах +18...+23 ˚С, возможно, +19...+24 ˚С.

Как отметил синоптик, это умеренное августовское лето с комфортной температурой.

Ранее RostovGazeta.ru сообщало, что в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.