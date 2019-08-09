В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Погодные условия могут испортиться в ночь на 10 августа. Ситуация не улучшится и в начале выходных. Прогнозируются грозы, ливни и град. Порывы ветра — до 23 м/с.

Также стало известно, что в Краснодарском крае в выходные местами пройдут кратковременные ложди с грозой. Днём 11 августа осадки не ожидаются, передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Ветер 5-10 м/с, в дневное время возможны порывы до 12-17 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков прокомментировал ситуацию с погодой в Москве.

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