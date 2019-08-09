Эксперт прокомментировал ситуацию с погодой в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с погодой в Москве.

По его словам, в ночь на 9 августа после объявленного МЧС штормового предупреждения выпало 10 мм осадков, что составило 13% месячной нормы.

«Максимальное же количество осадков — до 70 мм и даже выше — пришлось на регионы, расположенные севернее Подмосковья. Это прежде всего Новгородская, Тверская области и далее — Ивановская, Костромская. Именно через них проходит центр циклона, там и ветер сильнее, и количество осадков совсем другое», — заявил он.

Как отметил эксперт, меры по предупреждению жителей Москвы и Подмосковья о непогоде и переход соответствующих служб в режим повышенной готовности были реализованы неслучайно, поскольку допускалось, что эпицентр циклона окажется над столичным регионом.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, чего ждать жителям от погоды в Москве в ближайшее время.

URA.RU передавало, что синоптики рассказали о погоде в Курганской области в августе.