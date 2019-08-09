Синоптики прогнозируют возвращение температуры к августовской норме

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Анна Лушникова
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, чего ждать жителям от погоды в Москве в ближайшее время.
Синоптики прогнозируют возвращение температуры к августовской норме
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Ожидается потепление. Вчера погода была почти летняя, +25 °C, солнце и без осадков. Сегодня погода фактически сентябрьская. В выходные же, как только циклон сместится на северо-восток, давление будет расти, погода начнёт улучшаться», — сказал синоптик.

По словам Поздняковой, в выходные, особенно в воскресенье, и в начале следующей недели «погода войдёт в нормальные рамки календаря».

Ранее в МЧС Москвы предупредили, что 9 августа в столице ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 23 м/с.

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