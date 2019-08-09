Спасатели предупредили о ветре до 23 м/с в Москве

В МЧС Москвы предупредили, что 9 августа в столице ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 23 м/с.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Согласно информации Росгидромета, атмосферный фронт прошёл территорию Москвы южнее. По прогнозам синоптиков, 9 августа 2019 года ожидается дождь, в отдельных районах гроза, ветер 7—12 м/с, местами порывы до 18—23 м/с», — указывается в заявлении.

Ранее синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вечера пятницы, 9 августа.

URA.RU также рассказало о погоде в Курганской области в августе.