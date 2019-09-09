В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в столичном регионе.

«Погода совершенно июльская, причём однородная. Устойчивый антициклон, высотная фронтальная зона, то есть линия перемещения воздушных потоков с запада, с севера», — заявил он.

По его словам, ночью температурный фон составит +10…+14 ⁰С, днём — +20...+25 ⁰С.

Как отметил Вильфанд, 11 и 12 сентября ожидается ещё более тёплая погода. В Московской области температура может подняться до +26 ⁰С.

Кроме того, отметил синоптик, в течение недели прогнозируются утренние туманы с видимостью от 200 до 500 метров.

Ранее климатолог Андрей Киселёв, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о минусовых температурах в августе.