В РЭО прокомментировали сообщения о ходе «мусорной реформы» в регионах

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Замглавы Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслав Духин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о ходе «мусорной реформы» в регионах.
В РЭО прокомментировали сообщения о ходе «мусорной реформы» в регионах
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Он заявил, что Московская область движется полностью в рамках реформы и находится в зелёной зоне. У Подмосковья, в частности, есть электронная модель территориальной схемы и несколько региональных операторов. Также идёт активное создание новой инфраструктуры.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на РЭО сообщала, что 11 регионов до сих пор не перешли на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Среди них, например, Архангельская, Владимирская и Курганская области, Приморский и Хабаровский края.

Ещё восемь регионов, в том числе Краснодарский край, Ленинградская и Саратовская области, Марий Эл, не полностью выполнили работу.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора.

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