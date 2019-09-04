Кобылкин оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора

Короткая ссылка
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора.
Кобылкин оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора
  • РИА Новости

«На самом деле рост цен производителей от этой меры будет не более 1—2%, так что цифрами в 15—20% роста на продукты питания нас просто пугают», — заявил он.

По его словам, расширенная ответственность производителя позволит существенно снизить финансовую нагрузку на население.

Как отметил Кобылкин, поднимать плату с населения сильно нельзя, а региональные операторы по утилизации твёрдых бытовых отходов могут не иметь достаточных средств для строительства мощностей.

«То есть на вложения в 10 млрд рублей можно получить 90 млрд рублей инвестиций в эту отрасль, тогда изменения в так называемой мусорной реформе будут заметны быстро», — сказал министр.

Ранее progorod43 сообщал о новых тарифах на вывоз мусора в Кировской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить