Кобылкин оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора
- РИА Новости
«На самом деле рост цен производителей от этой меры будет не более 1—2%, так что цифрами в 15—20% роста на продукты питания нас просто пугают», — заявил он.
По его словам, расширенная ответственность производителя позволит существенно снизить финансовую нагрузку на население.
Как отметил Кобылкин, поднимать плату с населения сильно нельзя, а региональные операторы по утилизации твёрдых бытовых отходов могут не иметь достаточных средств для строительства мощностей.
«То есть на вложения в 10 млрд рублей можно получить 90 млрд рублей инвестиций в эту отрасль, тогда изменения в так называемой мусорной реформе будут заметны быстро», — сказал министр.
Ранее progorod43 сообщал о новых тарифах на вывоз мусора в Кировской области.