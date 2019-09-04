Кобылкин оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в беседе с «Газетой.Ru» оценил возможные последствия от «расширенной» ответственности за утилизацию мусора.

«На самом деле рост цен производителей от этой меры будет не более 1—2%, так что цифрами в 15—20% роста на продукты питания нас просто пугают», — заявил он.

По его словам, расширенная ответственность производителя позволит существенно снизить финансовую нагрузку на население.

Как отметил Кобылкин, поднимать плату с населения сильно нельзя, а региональные операторы по утилизации твёрдых бытовых отходов могут не иметь достаточных средств для строительства мощностей.

«То есть на вложения в 10 млрд рублей можно получить 90 млрд рублей инвестиций в эту отрасль, тогда изменения в так называемой мусорной реформе будут заметны быстро», — сказал министр.

Ранее progorod43 сообщал о новых тарифах на вывоз мусора в Кировской области.