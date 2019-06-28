Новые тарифы на вывоз мусора начнут действовать в Кировской области с 1 июля

Новые тарифы на вывоз мусора будут действовать в Кировской области с 1 июля, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное правительство.

Для жителей многоквартирных домов в Кирове плата составит 4,96 рубля за квадратный метр, для жителей Кирово-Чепецка — 4,72 рубля.

Жители частного сектора в Кирове и Кирово-Чепецке станут платить за вывоз мусора с человека. Плата составит 138,66 рубля и 132,09 рубля соответственно.

Кроме того, изменился тариф для тех, кто проживает в области, где расчёт ведётся от числа проживающих. Сумма составит 116,08 рубля.

Также стало известно, что Ханты-Мансийский автономный округ переходит на новую систему обращения с отходами, в соответствии с которой сбор и вывоз ТКО производится региональным оператором. Об этом информирует kp.ru.

Ранее сообщалось, что тариф на вывоз мусора в Тюменской области будет изменён с 1 июля.