Тариф на вывоз мусора в Тюменской области изменят с 1 июля
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Согласно новым правилам, жители многоквартирных домов станут платить 136,01 рубля с человека, владельцы частных домов — 116,63 рубля.
Как отметил Карташков, снизить тариф позволили два фактора.
«Во-первых, постановление правительства России о снижении ставки на негативное воздействие на окружающую среду (она включена в тариф). Во-вторых, по рекомендации ФАС мы устранили техническую ошибку, которая была допущена при расчёте первоначального тарифа», — заявил он.
Ранее НСН сообщала, что Москва досрочно перейдёт на систему раздельного сбора мусора.