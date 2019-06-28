Тариф на вывоз мусора в Тюменской области изменят с 1 июля

Тариф на вывоз мусора в Тюменской области будет изменён с 1 июля, сообщает URA.RU. Об этом на пресс-конференции рассказал директор регионального департамента тарифной и ценовой политики Евгения Карташкова.

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Согласно новым правилам, жители многоквартирных домов станут платить 136,01 рубля с человека, владельцы частных домов — 116,63 рубля. Как отметил Карташков, снизить тариф позволили два фактора. «Во-первых, постановление правительства России о снижении ставки на негативное воздействие на окружающую среду (она включена в тариф). Во-вторых, по рекомендации ФАС мы устранили техническую ошибку, которая была допущена при расчёте первоначального тарифа», — заявил он. Ранее НСН сообщала, что Москва досрочно перейдёт на систему раздельного сбора мусора.