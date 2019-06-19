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Москва досрочно перейдёт на систему раздельного сбора мусора

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Москва намерена досрочно перейти на систему раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, сообщает НСН.
Москва досрочно перейдёт на систему раздельного сбора мусора
  • РИА Новости

Решение принято на заседании президиума городского правительства под председательством мэра Сергея Собянина.

Из постановления следует, что первый этап перехода на раздельный сбор мусора запланирован с 1 января 2020 года.

К 31 декабря 2019 года должны быть созданы необходимые условия, рассказали в пресс-службе столичного правительства.

На дворовых контейнерных площадках появятся отдельные ёмкости для вторсырья — пластика, стекла, бумаги, картона, металла. Остальной мусор, так называемые мокрые отходы, можно будет выбрасывать в обычные уличные контейнеры и в мусоропровод в подъезде, передаёт kp.ru.

По новым правилам отходы будут собирать и социальные учреждения. В настоящее время власти прорабатывают вопрос о раздельном сборе мусора в магазинах и, возможно, в кафе и ресторанах, на рынках.

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово рассмотреть меры, которые бы стимулировали население к раздельному сбору мусора.

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