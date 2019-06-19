Москва досрочно перейдёт на систему раздельного сбора мусора

Москва намерена досрочно перейти на систему раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, сообщает НСН.

Решение принято на заседании президиума городского правительства под председательством мэра Сергея Собянина.

Из постановления следует, что первый этап перехода на раздельный сбор мусора запланирован с 1 января 2020 года.

К 31 декабря 2019 года должны быть созданы необходимые условия, рассказали в пресс-службе столичного правительства.

На дворовых контейнерных площадках появятся отдельные ёмкости для вторсырья — пластика, стекла, бумаги, картона, металла. Остальной мусор, так называемые мокрые отходы, можно будет выбрасывать в обычные уличные контейнеры и в мусоропровод в подъезде, передаёт kp.ru.

По новым правилам отходы будут собирать и социальные учреждения. В настоящее время власти прорабатывают вопрос о раздельном сборе мусора в магазинах и, возможно, в кафе и ресторанах, на рынках.

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово рассмотреть меры, которые бы стимулировали население к раздельному сбору мусора.