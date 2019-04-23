Власти изучат вопрос стимулирования россиян к раздельному сбору мусора
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- РИА Новости
«По поводу стимулирования граждан к раздельному сбору, включая вычеты, нормативы накопления, вычеты из тарифа и некоторые другие вещи, которые вы обозначили, — я полностью с этим согласен. Давайте здесь вместе работать. Я поручения соответственные на эту тему дам», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что раздельный сбор мусора должен стать частью экологического проекта по всей стране.
В марте телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора, приёма вторсырья и опасных отходов.