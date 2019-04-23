Власти изучат вопрос стимулирования россиян к раздельному сбору мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово рассмотреть меры, которые бы стимулировали население к раздельному сбору мусора.

«По поводу стимулирования граждан к раздельному сбору, включая вычеты, нормативы накопления, вычеты из тарифа и некоторые другие вещи, которые вы обозначили, — я полностью с этим согласен. Давайте здесь вместе работать. Я поручения соответственные на эту тему дам», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что раздельный сбор мусора должен стать частью экологического проекта по всей стране.

В марте телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора, приёма вторсырья и опасных отходов.