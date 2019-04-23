Власти изучат вопрос стимулирования россиян к раздельному сбору мусора

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово рассмотреть меры, которые бы стимулировали население к раздельному сбору мусора.
Власти изучат вопрос стимулирования россиян к раздельному сбору мусора
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«По поводу стимулирования граждан к раздельному сбору, включая вычеты, нормативы накопления, вычеты из тарифа и некоторые другие вещи, которые вы обозначили, — я полностью с этим согласен. Давайте здесь вместе работать. Я поручения соответственные на эту тему дам», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что раздельный сбор мусора должен стать частью экологического проекта по всей стране.

В марте телеканал «360» сообщал, что в Московской области разработали интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора, приёма вторсырья и опасных отходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить