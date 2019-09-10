Более 2,5 тысячи военных начали учения на Дальнем Востоке

Более 2,5 тыс. военных подняты по тревоге в рамках учений в Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском крае.

Об этом сообщили в Восточном военном округе.

«Военнослужащие на штатной технике выходят на полигоны в назначенные районы для действий по предназначению. В ходе скрытного выдвижения отрабатываются вопросы организации противовоздушной обороны, преодоления участков активного воздействия средств радиоэлектронной борьбы и отражения различных диверсий условного противника», — приводит заявление РИА Новости.

Учения продлятся до конца недели.

Ранее в совместных учениях военных из России и Сербии на полигоне в Ленинградской области приняли участие истребители Су-35С и вертолёты Ми-8 и Ка-52 «Аллигатор».