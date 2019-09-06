Пилоты провели стрельбы во время учений России и Сербии под Петербургом

В совместных учениях военных из России и Сербии на полигоне в Ленинградской области приняли участие истребители Су-35С и вертолёты Ми-8 и Ка-52 «Аллигатор».

«Пилоты Су-35С выполнили полёты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим инженерные укрепления, командные пункты, живую силу и бронетехнику «противника» термостойкими фотографическими авиационными бомбами ФОТАБ-100-140», — приводит РИА Новости сообщение Западного военного округа.

Также была отработана высадка группы спецназначения с вертолёта Ми-8 под прикрытием Ка-52.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России совместно с военными из Сербии проведут тактические учения в сентябре в Ленинградской области.

В июне военные из России, Сербии и Белоруссии приняли участие в учениях «Славянское братство — 2019».