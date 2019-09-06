Пилоты провели стрельбы во время учений России и Сербии под Петербургом

Короткая ссылка
В совместных учениях военных из России и Сербии на полигоне в Ленинградской области приняли участие истребители Су-35С и вертолёты Ми-8 и Ка-52 «Аллигатор». 
Пилоты провели стрельбы во время учений России и Сербии под Петербургом
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Пилоты Су-35С выполнили полёты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим инженерные укрепления, командные пункты, живую силу и бронетехнику «противника» термостойкими фотографическими авиационными бомбами ФОТАБ-100-140», — приводит РИА Новости сообщение Западного военного округа.

Также была отработана высадка группы спецназначения с вертолёта Ми-8 под прикрытием Ка-52. 

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России совместно с военными из Сербии проведут тактические учения в сентябре в Ленинградской области.

В июне военные из России, Сербии и Белоруссии приняли участие в учениях «Славянское братство — 2019».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить