Совместные российско-сербские учения пройдут осенью под Петербургом

Вооружённые силы России совместно с военными из Сербии проведут тактические учения в сентябре в Ленинградской области.

«В начале сентября на полигоне в Ленинградской области пройдёт совместное тактическое учение, в котором примут участие механизированный батальон военнослужащих ВС Республики Сербия, личный состав Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО, а также инженерно-сапёрного полка», — цитирует «Красная звезда» командующего Западным военным округом генерала-полковника Александра Журавлёва.

В июне военные из России, Сербии и Белоруссии приняли участие в учениях «Славянское братство — 2019».

В октябре 2018 года состоялись совместные учения лётчиков России и Сербии «БАРС-2018».