В Сербии начались учения «Славянское братство — 2019»

В сербском городе Панчево стартовали международные тактические учения «Славянское братство», цель которых отработка взаимодействия в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Как сообщает ТАСС, учения продлятся до 27 июня, в них примут участие более тысячи военных из России, Белоруссии и Сербии.

Отмечается, что в первой фазе манёвров будут отрабатываться координация подразделений и разработка заданий по контртеррористической тактике.

После эти навыки будут закреплены в ходе активной фазы учений, в которую войдут десантирование и учебные стрельбы.

24 июня на аэродроме Ковин, который находится в 50 км от Белграда, в присутствии журналистов будут проведены показательные выступления и выставка оружия.

Как уточняется, в учениях принимают участие 200 десантников Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой, 750 военнослужащих Сербии и 60 белорусских десантников.

В манёврах задействуют свыше 50 единиц военной техники, а также военно-транспортные самолёты Ил-76МД.

В феврале сообщалось, что Белоруссия в рамках военно-технической помощи передала Вооружённым силам Сербии четыре самолёта МиГ-29.