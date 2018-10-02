Россия и Сербия приступили к совместным полётам на учениях «БАРС-2018»
- РИА Новости
Отмечается, что совместные мероприятия будут проходить в период с 1 по 5 октября 2018 года.
«В первый день учений полёты проходили в сложных метеоусловиях, низкая облачность и осадки усложняли задачу для лётного состава», — говорится в тексте.
По данным российского оборонного ведомства, в учениях задействованы до 10 единиц авиационной техники ВВС Сербии, включая самолёты МиГ-29 и вертолёты Ми-8.
Ранее сообщалось, что Россия и Сербия планируют провести совместные лётно-тактические учения «БАРС-2018» на территории балканского государства.
2 октября президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин провели переговоры в Москве.