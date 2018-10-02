Россия и Сербия приступили к совместным полётам на учениях «БАРС-2018»

В Минобороны сообщили, что в рамках российско-сербского лётно-тактического учения «БАРС-2018» лётчики армейской авиации приступили к выполнению первых заданий.

Отмечается, что совместные мероприятия будут проходить в период с 1 по 5 октября 2018 года.

«В первый день учений полёты проходили в сложных метеоусловиях, низкая облачность и осадки усложняли задачу для лётного состава», — говорится в тексте.

По данным российского оборонного ведомства, в учениях задействованы до 10 единиц авиационной техники ВВС Сербии, включая самолёты МиГ-29 и вертолёты Ми-8.

Ранее сообщалось, что Россия и Сербия планируют провести совместные лётно-тактические учения «БАРС-2018» на территории балканского государства.

2 октября президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин провели переговоры в Москве.