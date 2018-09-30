Россия и Сербия проведут совместные лётные учения «БАРС-2018» на Балканах

Короткая ссылка
Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Сербии планируют провести совместные лётно-тактические учения «БАРС-2018» на территории Сербии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Лётчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное лётно-тактическое учение «БАРС-2018» на территории Республики Сербии… Учение пройдёт в период с 1 по 5 октября 2018 года», — сообщают в ведомстве.

Отмечается, что в мероприятии планируют принять участие совместные российско-сербские экипажи истребительной и армейской авиации на самолётах МиГ-29 и вертолётах Ми-8.

Как сообщается, в учениях будет использовано до 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.

В рамках учений лётчикам предстоит перехват воздушных целей, они выполнят элементы воздушного боя, фигуры сложного и высшего пилотажа, тактический удар по наземным целям и проработают десантирование и поисково-спасательное обеспечение.

Ранее сообщалось, что около 50 самолётов оперативно-тактической и морской авиации Южного военного округа отработали ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить