Авиация ЮВО отработала ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника
- РИА Новости
В качестве морской цели использовались щиты-мишени. Для их поражения использовали более 40 авиабомб и около 60 управляемых и неуправляемых ракет.
Самолётами управляли с командного пункта на малом ракетном корабле «Набережные Челны». Разведку морских целей вели расчёты беспилотных летательных аппаратов, которые запускались с палубы боевых кораблей Черноморского флота. Координаты выявленных целей передавались лётчикам истребителей и бомбардировщиков.
Самолёты 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО прибыли в Крым для совместных занятий из Ростовской области. На полуострове их разместили на аэродромах временного базирования.
Ранее сообщалось, что авиация ЮВО уничтожила условного противника в Чёрном море.
Также «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота «Новороссийск» отработал выход из торпедного аппарата в рамках комплекса сдачи нормативов на учебно-тренировочном комплексе подводников.