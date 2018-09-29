Авиация ЮВО отработала ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника

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Около 50 самолётов оперативно-тактической и морской авиации Южного военного округа отработали ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника в Крыму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Авиация ЮВО отработала ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника
  • РИА Новости

В качестве морской цели использовались щиты-мишени. Для их поражения использовали более 40 авиабомб и около 60 управляемых и неуправляемых ракет.

Самолётами управляли с командного пункта на малом ракетном корабле «Набережные Челны». Разведку морских целей вели расчёты беспилотных летательных аппаратов, которые запускались с палубы боевых кораблей Черноморского флота. Координаты выявленных целей передавались лётчикам истребителей и бомбардировщиков.

Самолёты 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО прибыли в Крым для совместных занятий из Ростовской области. На полуострове их разместили на аэродромах временного базирования.

Ранее сообщалось, что авиация ЮВО уничтожила условного противника в Чёрном море.

Также «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота «Новороссийск» отработал выход из торпедного аппарата в рамках комплекса сдачи нормативов на учебно-тренировочном комплексе подводников.

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