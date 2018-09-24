Экипаж подлодки ЧФ отработал эвакуацию через торпедный аппарат
- РИА Новости
Такая эвакуация — основной способ спасения из подлодки, лежащей на грунте. Он требует хорошей физической формы и соответствующего уровня психологической подготовки.
Военнослужащие также приняли участие в тренировке по экипировке в спасательный костюм и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.
Кроме того, экипаж провёл занятия по приготовлению судна к бою и походу, экстренному погружению и всплытию.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что на ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп.