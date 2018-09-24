Экипаж подлодки ЧФ отработал эвакуацию через торпедный аппарат

Короткая ссылка
Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота «Новороссийск» отработал выход из торпедного аппарата в рамках комплекса сдачи нормативов на учебно-тренировочном комплексе подводников. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Экипаж подлодки ЧФ отработал эвакуацию через торпедный аппарат
  • РИА Новости

Такая эвакуация — основной способ спасения из подлодки, лежащей на грунте. Он требует хорошей физической формы и соответствующего уровня психологической подготовки.

Военнослужащие также приняли участие в тренировке по экипировке в спасательный костюм и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.

Кроме того, экипаж провёл занятия по приготовлению судна к бою и походу, экстренному погружению и всплытию.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что на ЧФ провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить