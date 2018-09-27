Авиация ЮВО уничтожила условного противника в Чёрном море

Три эскадрильи истребителей и бомбардировщиков Южного военного округа уничтожили мишени, имитировавшие условного противника в Чёрном море, сообщает «Крыминформ».

Как рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, учения проводились в сложной радиоэлектронной обстановке.

В общей сложности на этапе практической работы совершено более 40 пусков управляемых ракет класса «воздух — поверхность» и применено около 20 авиабомб.

Экипажи истребителей также отработали вывод техники из-под удара условного врага, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что в Каспийском море корабли ЮВО провели стрельбы для проверки боеготовности.