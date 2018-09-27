Авиация ЮВО уничтожила условного противника в Чёрном море
- РИА Новости
Как рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, учения проводились в сложной радиоэлектронной обстановке.
В общей сложности на этапе практической работы совершено более 40 пусков управляемых ракет класса «воздух — поверхность» и применено около 20 авиабомб.
Экипажи истребителей также отработали вывод техники из-под удара условного врага, передаёт Nation News.
Ранее сообщалось, что в Каспийском море корабли ЮВО провели стрельбы для проверки боеготовности.